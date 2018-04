Gropello Cairoli, padre fa nascere figlio guidato al telefono dal 118

Il piccolo aveva fretta di nascere. La mamma, all'ottavo mese di gravidanza, ha iniziato ad avere le contrazioni e ha chiamato l'ambulanza, che è subito partita. Ma niente,nono voleva saperne di aspettare. Così all'emozionato papà non è rimasto altro da fare che improvvisarsi ostetrico. Niente panico e cellulare in mano. A, un comune della, in provincia di, il parto è quindi avvenuto con il padre "guidato" al telefono dal medico 118.Secondo quanto riferisce Areu Lombardia mamma e bimbo sono stati portati presso l'ostetricia del Policlinico San Matteo accompagnati da automedica e ambulanza di Garlasco. Il piccolo pesa circa tre chili ed è in ottime condizioni di salute. Anche la mamma e anche il papà, ripresosi dallo choc.LEGGI ANCHE: Bimbo di 2 anni salva mamma e sorellina neonata dal rogo della casa: poi muore avvolto dalle fiamme