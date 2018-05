Palermo, doglie all'improvviso e Selene nasce nella vasca da bagno

Le doglie all'improvviso, poi la decisione mettendo in pratica le nozioni ricevute al corso preparto: la piccola Selene è nata nella vasca da bagno di casa. Il parto straodrinario è stato raccontato da mamma e papà. Come scrive il Giornale di Sicilia. « Quando mia moglie ha iniziato ad avere le contrazioni dormivo. E' passata dal letto al bagno, ma ho capito subito che non ce l’avremmo fatta ad andare in ospedale e mi ha chiesto di riempirle la vasca per partorire in acqua » , ha raccontato il papà di Selene.



In un secondo momento è intervenuto il personale sanitario in ambulanza che ha reciso il cordone ombelicale e trasferito la mamma, la piccola Selene e la sua folta chioma di capelli nerissimi nel reparto di Ostetricia e ginecologia del Civico a Palermo.

