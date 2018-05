Le diagnosticano una gastrite e la dimettono, bimba muore il giorno dopo per un'emorragia

Oggi, probabilmente, si saprà qualcosa in più della morte dellavenerdì scorso per un'emorragia cerebrale nel torinese. È prevista infatti per oggi l'autopsia disposta dalla procura di Torino sul corpicino della bimba, che i genitori - che abitano a Collegno - avevano portato all'ospedale di Rivoli spiegando che vomitava e non mangiava più.LEGGI ANCHE ----> Uccisa a 3 anni da un acino d'uva La mamma aveva raccontato di una caduta dal letto avvenuta due giorni prima, dalla quale però la piccola sembrava essersi ripresa: i medici l'avevano dimessa dopo averle, ma il giorno dopo, per via di un peggioramento, i genitori l'hanno riportata in ospedale e solo allora i sanitari si sono accorti dell'emorragia. Trasferita d'urgenza al Regina Margherita di Torino, la bimba, già in coma, non ce l'ha fatta. Nella giornata di oggi, probabilmente si capirà meglio come sia accaduto.Secondo le prime ricostruzioni dell’ospedale, l’esame neurologico risultava negativo e l’ematoma frontale era in via di evoluzione. Il caso era stato perciò trattato come gastrite virale, uno dei tanti che accadono periodicamente. Quando però il giorno dopo la bimba è tornata in ospedale, i medici si sono accorti che non si trattava affatto di gastrite. Il pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo sulla vicenda.