Bergamo, carambola sulla statale 42: quattro morti

Ancora sangue sulle strade. Questa mattina alle 10 quattro persone sono morte in un incidente stradale ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo: l'intervento dei mezzi di soccorso è ancora in corso. Sul posto stanno intervenendo tre ambulanze e l'elicottero del 118. Il traffico è bloccato. Ancora ignote le cause e la dinamica. Ci sarebbe coinvolto anche un camion.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:03



