Benevento, perde il cellulare durante furto al museo: ladro in manette

Quando l'ossessione per la connessione perenne finisce per portare sfortuna. E' un ladro disattento e sfortunato quello arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Benevento.



Si tratta di un pregiudicato di 38 anni accusato di furto aggravato all'interno del Museo del Sannio di Benevento, nella notte del 21 marzo. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura, retta da Aldo Policastro. Gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti ad identificare in poco tempo il ladro che durante il furto aveva perso il suo telefono cellulare. Le indagini continuano per il recupero delle opere trafugate.

Lunedì 2 Aprile 2018



