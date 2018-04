Belluno, cercatore di asparagi precipita nella scarpata: trovato morto nel bosco

Era uscito a fare una passeggiata alla ricerca di asparagi selvatici in località Boschi, sopra Lentiai. Ma l'hanno ritrovato morto, caduto nel bosco. Risale a poco tempo fa il ritrovamento della salma di V.D.Z., 69 anni, di Pedavena, da parte dei soccorritori allertati dalla famiglia alla luce del fatto che il parente non fosse rientrato a casa e non avesse più dato notizie di sé.



«RESTO FUORI UN'ORETTA»

L'uomo era partito attorno alle 10.30, dicendo che sarebbe tornato dopo un'oretta. Dopo averlo atteso invano, i familiari hanno dato l'allarme indicando la zona dove l'uomo era diretto. I soccorritori hanno iniziato a perlustrare i sentieri, sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo con il loro elicottero.



QUEL CORPO NEL RIPIDO CANALE

Verso le 16, quando l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore si apprestava a sorvolare l'area con un soccorritore a bordo, una squadra ha individuato il corpo senza vita dell'uomo, che era caduto per una decina di metri in un ripido canale a fianco del sentiero che stava percorrendo, riportando traumi fatali. L'eliambulanza ha subito sbarcato nelle vicinanze medico e tecnico di elisoccorso che hanno solamente potuto constatarne il decesso. Una volta ottenuto il via libera dalla magistratura, la salma è stata ricomposta e imbarellata. I soccorritori hanno quindi risalito il pendio 20 metri, per poi trasportare la barella assicurata a una corda lungo una cengia fino alla jeep e da lì alla strada, in attesa del carro funebre. Sul posto anche il Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino e i carabinieri.

Domenica 8 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07



© RIPRODUZIONE RISERVATA