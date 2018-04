Barletta, travolge con l'auto due donne e un bimbo di tre anni sul marciapiede e fugge

ed è fuggito. Il drammatico incidente è avvenuto nella notte a. Le vittime - padre, madre, bambino e una parente - aspettavano di poter attraversare la strada quando la Yaris ha travolto in pieno le due donne e il bambino di 3 anni, rimasto illeso. Le donne ferite non sono in gravi condizioni., al momento è stato denunciato per lesioni personali gravissime e fuga dal luogo dell'incidente.LEGGI ANCHE: Caserta, schianto auto-furgone: morti due giovani, tornavano da una festa Non vi sono al momento provvedimenti restrittivi nei confronti del conducente del veicolo da parte dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'esito dei test tossicologici, per verificare se fosse in stato di ebbrezza o di alterazione per l'assunzione di droghe.Il ragazzo, alla guida della sua auto con a bordo un amico, secondo quanto ricostruito da vittime e carabinieri, percorreva con la sua auto via Cafiero, ma poco prima dell'incrocio con il lungomare di ponente, una zona frequentata anche per la presenza di locali, intorno a mezzanotte, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un palo dell'illuminazione, che ha divelto, e poi prendendo in pieno le due donne e il bambino che era con loro. Il piccolo e il suo papà sono rimasti illesi, le due donne hanno riportato diverse fratture e ferite su tutto il corpo. Non sono in pericolo di vita.