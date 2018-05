Bari, pusher minorenne vende droga su Instagram: arrestato

Aveva escogitato un nuovo metodo per spacciare, sfruttando la tecnologia e quella che i suoi compagni di scuola definivano una mentalità «imprenditoriale». Un diciassettenne della provincia di Bari prendeva gli ordini per le dosi direttamente su Instagram. Ora è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La tecnica del pusher minorenne era ormai nota a tutti gli studenti, che ordinavano sul social lo stupefacente, specificando se hashish o marijuana e, ovviamente, il numero delle «bustine». Le dosi venivano recapitate direttamente in classe.



Ieri il 17enne è stato bloccato all'uscita da scuola. I carabinieri hanno trovato nel suo zaino diverse dosi di marijuana. I militari hanno poi raccolto le testimonianze dei giovani clienti, tutti minorenni. Inoltre sono stati svolti servizi di osservazione all'interno dell'istituto scolastico, finalizzati a monitorare i movimenti sospetti, che avvenivano soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni e durante gli intervalli. A casa dell'indagato, i carabinieri hanno trovato altre 35 dosi di marijuana, pronte per lo smercio, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 1500 euro in contanti. Il 17enne, su disposizione della Procura per i minorenne di Bari, è detenuto nell'istituto Fornelli del capoluogo, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e nei prossimi giorni sarà processato per la convalida dell'arresto.

Giovedì 24 Maggio 2018



