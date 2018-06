Bari, appello del Csm a ministro Bonafede: intervenga sul tribunale

È all'ordine del giorno di domani del plenum del Csm il documento che chiede al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede un intervento straordinario da attuare con un decreto legge sull'emergenza del Palagiustizia di Bari, dove per inagibilità le udienze si tengono in una tendopoli.



Non è ancora certo se la discussione si terrà in mattinata o nel pomeriggio, ma il documento sarà esaminato con procedura d'urgenza. Secondo il vice presidente Giovanni Legnini, che già stamattina aveva sollecitato il ricorso al decreto, «occorrerà almeno un anno per tornare alla normalità».



Il tribunale di Bari è stato sgomberato due settimane fa e da allora le udienze si celebrano in tende da campo, con gravi disagi per avvocati, magistrati e semplici cittadini.

Marted├Č 5 Giugno 2018



