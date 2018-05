Bari, accoltellato al torace davanti a una scuola media: è grave

Un uomo di 45 anni, della provincia di Bari e senza fissa dimora, è stato soccorso dagli operatori del 118 dopo essere stato accoltellato da persone non ancora identificate davanti all'ingresso della scuola media Amedeo D'Aosta al quartiere Japigia a Bari. L'uomo è ferito e non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione l'aggressione sarebbe avvenuta tra le sette e le otto di questa mattina. A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto il corpo dell'uomo, colpito al torace, riverso per terra.

Mercoledì 2 Maggio 2018



