Bergamo, camion invade la corsia opposta, travolge un'auto e si incendia: inferno sull'A4

Drammatico incidente questa mattinata sull'autostrada A4 a poca distanza dal casello di Capriate San Gervasio, nel Bergamasco, in direzione Milano. Verso le 10.30 Un camion ha invaso la carreggiata opposta superando il guard-rail e schiantandosi contro un'auto prima di prendere fuoco.



Il mezzo pesante ha urtato contro la barriera centrale invadendo la corsia di sorpasso della carreggiata opposta. A causa dell'incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'incidente, dove sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi del 118i e meccanici, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della Direzione di Tronco di Milano, il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda verso Milano.



In carreggiata opposta si circola su 2 corsie e si registrano 7 Km di coda verso Brescia. Agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano si consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Seriate, di percorrere la viabilità ordinaria verso la stazione autostradale di Capriate, da dove è possibile rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l'A58 TEEM e l'A35 BreBeMi.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:46



