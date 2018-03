Bardonecchia, irruzione agenti francesi nel centro migranti. Il sindaco: «Non si permettano più»

Sono piombati armati nella sala della stazione di Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, dove opera Rainbow4Africa. E, di fronte allo stupore di medici e volontari, hanno costretto un migrante a sottoporsi al test delle urine. È un vero e proprio sconfinamento quello compiuto la scorsa sera da cinque agenti delle dogane francesi e denunciato dall'associazione che assiste i profughi.



«Non avevano alcun diritto di introdursi lì dentro. Non si permettano mai più». Così il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato. «Quella è una stanza gestita dal Comune con dei mediatori - aggiunge il sindaco - i volontari di Raimbow4Africa, come altre realtà, collaborano con il progetto. L'accesso alla sala è possibile solo agli operatori autorizzati. È uno spazio calmo, neutro, dove si incontrano i migranti, si parla con loro, si spiegano i rischi del viaggio che hanno deciso di intraprendere e si cerca di convincerli a rimanere in Italia, dove possono trovare accoglienza».

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:30



