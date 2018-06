Barbania, il paese dei gemelli: sono sessanta su 1.600 abitanti

Un piccolo comune dell’Alto Canavese, in provincia di Torino, di nome Barbania, vanta il record di gemelli, ben 60 su appena 1600 abitanti, una media enorme rispetto a quella dell’Italia intera, praticamente una coppia di gemelli ogni 40 persone.



Ieri a Barbania c’è stato un appuntamento speciale, un raduno di tutti i gemelli del paese: «È una tradizione che non è ancora finita - ha detto il sindaco Giovanni Drovetti - Merito del Dna. È sempre stato così, quando ero piccolo avevo dversi gemelli in classe». I più anziani hanno 80 anni, i più giovani sono bambini di 4.



Ma com’è possibile che in questo piccolo paesino ci siano tutti questi gemelli? C’è una spiegazione scientifica? Per adesso no. Quello che è certo è che in questo circolo virtuoso, come la genetica insegna, spesso i gemelli saltano una generazione, dunque i figli di gemelli sono spesso destinati ad avere anche loro figli gemelli. Tra una ventina d’anni dunque a Barbania ci si potrebbe ritrovare con un numero ancora maggiore di gemelli, e con ogni probabilità continueremmo a non capirne il perché.

Lunedì 25 Giugno 2018



