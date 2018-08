La banconota da 50 euro sparisce: occhio alla truffa al bancone del bar

L'ultimo caso si è verificato a Senigallia giovedì, vittima una commerciante truffata da due giovani con il trucchetto del resto diiventato un vero e proprio incubo per esercenti e ambulanti. Diversi hanno segnalato l’accaduto alla polizia locale. Il trucco consiste nello spendere 6 euro e pagare con una banconota da 50 euro e una moneta da un 1 euro per ottenere 45 euro di resto. I soldi li appoggiano sul bancone e mentre la commessa si gira per prendere i 45 euro dalla cassa, li fanno sparire dicendo che li aveva già presi prima. Approfittano per entrare in azione quando i negozi sono pieni di gente e quindi nel trambusto c’è chi crede davvero di averli messi in cassa.

Sabato 4 Agosto 2018



