Bologna, bimbo di 9 anni cade dalla finestra della cameretta al secondo piano: è in Rianimazione

A 9 anni è caduto dalla finestra di casa. Il bambino è ricoverato in rianimazione, ma non sarebbe il pericolo di vita. E' accaduto nel Bolognese, il bambino è caduto dal secondo piano di una palazzina ad Altedo di Malalbergo. Il fatto è accaduto attorno alle 8 di ieri mattina, mentre insieme alla mamma il bambino stava per andare a scuola. Dalla prima ricostruzione, i due erano già in macchina quando il bimbo avrebbe chiesto di risalire un momento a prendere una cosa dimenticata. La madre sarebbe rientrata con lui ma, mentre lei era in un'altra stanza, il figlio è volato giù dalla finestra della sua cameretta, facendo un volo di una decina di metri. Soccorso dall'eliambulanza del 118, avrebbe riportato diverse fratture ed è stato portato in ospedale con il codice di massima gravità. Dopo un intervento chirurgico, le sue condizioni oggi risultano in miglioramento anche se la prognosi resta riservata. Indagano i carabinieri.



La famiglia del bimbo, che frequenta la quarta elementare e ha un fratello più grande, abita in una palazzina indipendente. I carabinieri hanno parlato con i genitori e saranno ascoltati anche gli insegnanti. Quando sarà in grado di farlo, sarà sentito in audizione protetta anche lo stesso bambino, che potrà raccontare come effettivamente siano andate le cose. Dell'episodio è stata informata la Procura ordinaria (con il Pm di turno e il procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore gruppo fasce deboli) e anche quella per i Minorenni. Al momento, a quanto risulta, il fascicolo è aperto per fatti non costituenti reato.

