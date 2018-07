Volete un bambino? La scienza dice che è meglio provarci al mattino (e in primavera)

Il momento migliore per concepire un figlio è la mattina. Secondo uno studio svizzero condotto dall'Ospedale universitario di Zurigo e pubblicato sulla rivista Chronobiology International se si cerca un bambino bisogna fare sesso prima delle sette e trenta, meglio acora se in primavera.



Per la ricerca sono stati analizzati 12.245 campioni di sperma provenienti da 7.068 uomini, raccolti presso il laboratorio di andrologia del Dipartimento di Endocrinologia Riproduttiva dell'Ospedale, tra il 1994 e il 2015. Quelli raccolti al mattino presto, prima delle 7 e 30, hanno mostrato i più alti livelli di concentrazione spermatica e conta di spermatozoi, oltre che una loro morfologia, cioè una forma, normale.



Inoltre, in primavera è stato riscontrato un aumento significativo della concentrazione spermatica e del numero totale di spermatozoi, con significative diminuzioni in estate. Secondo quanto evidenziano gli studiosi, gli spermatozoi hanno il loro orologio interno di 24 ore, e sono più potenti nelle prime ore del mattino. Il liquido seminale, inoltre, ha le dimensioni e la forma più salutari per fertilizzare un ovocita nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



