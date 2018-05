Mogliano, «Ho spinto la bimba giù dal terrazzo: una voce mi ha detto di farlo»: confessione choc della mamma

di Denis Barea

«Ho spinto giù la bambina, una voce mi ha detto di farlo». Non è stato un incidente quello che domenica a Mogliano ha messo a repentaglio, ma un terribile dramma familiare. Sarebbe stata infatti la mamma a gettare nel vuoto la figlioletta dal terrazzino di casa e farle fare un volo di quasi sei metri, conclusosi miracolosamente senza conseguenze fatali sul manto erboso del nel giardino condominiale del residence, è stata arrestata ieri mattina dopo essere stata sentita dal magistrato.Nei suoi confronti il sostituto procuratore Massimo Zampicinini ha aperto un fascicolo di indagine con l’ipotesi di reato di tentato di omicidio.. Già oggi dovrebbe tenersi l’udienza di convalida dell’arresto e, contestualmente, l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Treviso per stabilire le sue condizioni di salute mentale. La casalinga sarebbe stata infatti seguita da tempo per un disturbo di tipo psicologico.