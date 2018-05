Trento, bambina di un anno cade dalla finestra e muore

UDINE - Versa in gravi condizioni un bambino di dieci anni che è caduto dalla sua bicicletta nel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio, poco prima delle 16.39. È successo nella...

Sembrava una provocazione quella di Michel Marchi, il Sindaco di Gerre de'Caprioli, in provincia di Cremona. Ma la proposta della nutria come nutrimento si è trasformata in realtà....