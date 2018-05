Bimba morta in auto a Pisa, lo strazio del papà: «Sono io l'assassino di mia figlia»

Secondo quanto si è appreso, la madre avrebbe riferito che era il marito solitamente ad accompagnare la piccola all'asilo nido. La circostanza è stata confermata anche dalle educatrici dell'asilo, ascoltate dai carabinieri.

È andata a prendere la figlia all'asilo, ma le hanno detto che non ci era mai arrivata. Poi ha chiamato il marito e lui ha capito: i colleghi lo hanno visto correre nel parcheggio, dove ha trovato la piccola Giorgia, un anno tra poco, morta in auto. Ora Daniele Carli, il papà che ieri a Pisa ha dimenticato la figlia nel seggiolone ed è andato al lavoro, non si dà pace. ««Come fai anche solo a guardarmi negli occhi, Gabriella - ripeteva agli amici, come riporta La Nazione - Sono l’assassino di nostra figlia».LEGGI ANCHE: Pisa, bimba morta in auto, indagato il papà: doveva portarla al nido ma l'ha dimenticata I colleghi di lavoro hanno raccontato che Daniele era tranquillo e ha lavorato fino alle 16, quando gli è arrivata la telefonata della moglie. Allora è andato nel panico ed è corso in macchina: ha capito subito quello che era successo.