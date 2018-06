Il mare è agitato, ma lui chatta su Whatsapp: multa di 1.000 euro al bagnino social

Sorpreso a chattare su Whatsapp durante il servizio. Un bagnino di salvataggio è stato multato dalla Guardia Costiera con una sanzione di 1032 euro. È accaduto mercoledì, nella tarda mattinata, sul litorale centrale di Recanati. Il giovane, un 26enne con tanto di brevetto per il salvataggio a mare, era di servizio in uno stabilimento balneare del lungomare centro. Sin dalle prime ore della giornata sulla costa c’erano vento forte e mare mosso. In acqua stavano giocando bambini e adolescenti. Invece il giovane, proprio nel momento di massima criticità, era tranquillamente intento a scambiare messaggi con il suo telefono cellulare perdendo di vista la situazione.

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:10



