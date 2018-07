Bacoli, perde il controllo dell'auto e si ribalta: morto nella notte 22enne napoletano

di Patrizia Capuano

Un drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte in via Cuma, lungo la strada principale della frazione di periferia. Un ragazzo di 22 anni, Antonio Sommella, ha perso la vita per le gravi lesioni riportate. Il giovane, da solo in auto, era alla guida della sua Peugeot 107 mentre procedeva in direzione Fusaro. Per cause in fase di verifica, ha perso il controllo dell’autoveicolo che si è ribaltato prima di fermarsi.



Sul posto immediato l'intervento di un’ambulanza del 118 e i carabinieri di Pozzuoli. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie, è deceduto poco dopo per le gravissime lesioni riportate. La salma è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’esame autoptico, stabilito dal pm di turno.



Sull’incidente indaga la compagnia dei carabinieri di Pozzuoli.

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18



