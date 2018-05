Avellino, studente prende a pugni un professore: il docente ricoverato in ospedale

Un nuovo caso di violenza contro un professore a scuola. Stavolta ad Avellino. Uno studente richiamato da un professore perché stava scorrazzando nel cortile della scuola con il suo motorino, ha fermato il mezzo e si è avvicinato al docente per colpirlo in pieno volto con un pugno. Il docente, tramortito dal colpo, è caduto e aveva il volto insanguinato. È stato accompagnato dai colleghi al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino, dove è stato medicato per la frattura del setto nasale.



Lo studente, un diciassettenne, nel frattempo è entrato in classe come se nulla fosse accaduto. Nei suoi confronti saranno adottati provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto. Il docente sta valutando se presentare una denuncia nei confronti del minorenne.

Mercoledì 9 Maggio 2018



