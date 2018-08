Autostrade, Mortellaro: «Massima collaborazione istituzionale»

«Massima collaborazione istituzionale. La serenità è la cosa più importante, certo clamore mediatico non ha aiutato». Lo ha detto il presidente della Commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituita per fare luce sul crollo del ponte Morandi a Genova, Alfredo Mortellaro, che in procura ha incontrato i pm titolari dell'inchiesta.



Mortellaro, a lungo ingegnere capo al Sisde, 66 anni, ha una laurea in ingegneria conseguita nel 1980 presso il Politecnico di Torino e attualmente guida l'ufficio del Mit che sorveglia le concessioni autostradali. Tra l'89 e il '94 è stato responsabile di Ufficio Dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio preposto alla «Attività di controllo sulle esportazioni di beni di altissima tecnologia e dei materiali di armamento». Da 2006 è nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.





Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:09



