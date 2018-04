Autobomba, il terrore come metodo: la 'ndrangheta in stile Beirut

di Antonio Nicaso

L'autobomba con cui è stato ucciso Michele Vinci, 42 anni, ex rappresentante di medicinali e candidato alle ultime elezioni amministrative, apre scenari inquietanti. Non sembrano esserci dubbi sul coinvolgimento della ndrangheta, ma sul motivo pochi hanno voglia di sbilanciarsi. LE PISTE Gli inquirenti seguono la pista dell'accaparramento di terreni. La vittima, già coinvolto in una rissa per una questione di confine, pare che abbia pestato i piedi a qualcuno molto importante. A Limbadi, dove Vinci è stato...