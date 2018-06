Dimentica il freno a mano, auto in mare a Torre del Greco

di Francesca Raspavolo

TORRE DEL GRECO - Maldestro incidente al Porto di: una Smart finisce in acqua. Mezzi di soccorso e forze dell’ordine al lavoro al molo di ponente della città corallina, nella zona dell’attracco dei pescherecci dal lato del Circolo Nautico: una Smart bianca lasciata in sosta al porto è finita in mare. È accaduto intorno alle 13.L’auto - presa a noleggio, ultimissimo modello - era stata parcheggiata dalla proprietaria, una giovane di Torre del Greco che in compagnia di tre amiche stava facendo una passeggiata in riva al mare. Per fortuna le 4 amiche non era all’interno della macchina al momento della caduta in acqua.Per cause ancora da accertare - probabilmente il freno a mano non azionato - la vettura è caduta in acqua. Le ragazze ora si trovano nei locali della Capitaneria di Porto e stanno raccontando la loro versione dei fatti.Si attende una gru da Salerno per recuperare l’auto, ormai sprofondata sotto almeno un metro d’acqua. Sul posto ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli - al comando del caporeparto Francesco Morvillo - oltre agli uomini della Capitaneria di Porto e del soccorso stradale.