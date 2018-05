Milano, auto non dà precedenza al tram, poi lo schianto: automobilista ferito, servizio sospeso

di Simone Pierini

Schianto questa mattina a Milano in viale Zara, intorno alle 11, dove un'auto si è scontrata contro un tram. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118.L'automobilista è rimasto ferito e traferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sotto choc l'autista del tram. Nessun passeggero è rimasto invece ferito.Secondo la ricostruzione la vettura avrebbe svoltato a sinistra senza dare precedenza al tram provandone l'impatto. La circolazione dei tram è rimasta bloccata e l'azienda dei trasporti ha istituito linee sostitutive di collegamento con autobus per il 5 e il 7.