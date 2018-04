Auschwitz, processo al guardiano oggi 94enne: provocò 13mila morti

LEGGI ANCHE

La procura di Stoccarda ha rinviato a giudizio un ex guardiano di Auschwitz, con l'accusa di aver collaborato all'omicidio di 13.335 persone. L'uomo, che oggi ha 94 anni, prestò servizio come membro delle SS nel famigerato campo di concentramento, fra il dicembre 1942 e il gennaio 1943. In quel periodo avvennero circa 15 trasporti di massa nel lager, e i deportati furono selezionati in base alla loro capacità di lavoro. Secondo l'accusa, 13.335 prigionieri, classificati come non idonei, furono uccisi nelle camere a gas di Auschwitz-Birkenau. Il processo si svolgerà nel Tribunale di Mannheim, dove abita l'uomo, che attraverso il suo legale ha sostenuto di non sapere, all'epoca, che i prigionieri venissero uccisi.I tribunali tedeschi hanno da tempo scelto una linea di massima fermezza contro gli ex ufficiali nazisti. A novembre scorso, Oskar Groening, chiamato il contabile di Auschwitz, a 96 anni era stato giudicato "compatibile" con il carcere, nonostante l'età avanzata.La decisione era stata presa dal tribunale di Celle, nel nord della Germania, di fronte all'appello presentato dall'ex ufficiale delle Ss, ritenuto colpevole nel luglio 2015 di concorso nell'omicidio di 300mila persone nel campo di concentramento nazista.