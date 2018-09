Aurora Ramazzotti bloccata sul Frecciarossa: «Trenitalia, basta ritardi disumani»

Anche Aurora Ramazzotti in trappola su una Freccia Rossa in questa giornata da dimenticare per i viaggiatori. Sulle sue Stories di Instagram la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha postato un'immagine con volto corrucciato (lei e quello di un'amica, stessa espressione) aggiungendo una pesante accusa: “Cara Trenitalia, con rischio di sembrare petulante vi chiedo: ma con tutti i soldi che vi diamo almeno un servizio che non faccia ritardi disumani 8 volte su 10 ci è concesso?”.Tra i viaggiatori penalizzati oggi anche il governatore della Toscana, Enzo Rossi, che ha lamentato «Approssimazione e scarsa informazione da parte di Trenitalia».