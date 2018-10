Banda Audi gialla, l'autista alla sbarra per rapina

Si è aperto il processo per Vasil Rama accusato di rapina. L’albanese di 38 anni, arrestato per quel reato, è meglio conosciuto come l’autista dell’Audi gialla. La vettura con cui la sua banda per mesi, tra il 2015 e il 2016, ha seminato il panico sulla strade del Nordest tra fughe a folle velocità e corse in contromano in autostrada dopo aver commesso numerosi furti in appartamento. In questo caso il 38enne straniero è finito alla sbarra per una rapina commessa a Torreglia, sfociata in un conflitto a fuoco con i carabinieri, e per due furti messi a segno in provincia di Vicenza.



