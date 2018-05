Vicenza, assunto e licenziato dopo 40 giorni: 47enne risarcito con 300mila euro

di Raffaella Ianuale

VICENZA - Ha lavorato 40 giorni in un'azienda, poi è stato licenziato. A distanza di cinque anni quell'azienda è stata condannata a pagare al lavoratore 36 mensilità che ammontano a circa 300mila euro netti. A stabilirlo una sentenza del giudice Paolo Talamo del tribunale di Vicenza. Ma andiamo per ordine. Emilio Calvi, all'epoca 47enne, è un bellunese con un buon curriculum nel settore amministrativo e grazie a questo riesce a farsi assumere alla Elmo & Montegrappa Spa di Bassano del Grappa. Si tratta di un'azienda che produce penne di lusso, realizzate con oro e pietre preziose. Una realtà prestigiosa, con una sessantina di dipendenti, che annovera tra i propri soci vip come il pilota Jean Alesi e l'attore Sylvester Stallo



Quindi l'11 maggio del 2012 Emilio Calvi viene assunto dalla Eagle, società collegata alla Elmo & Montegrappa, con la qualifica di quadro nel rispetto del contratto nazionale del lavoro settore Commercio. Le sue mansioni sono di responsabile del dipartimento amministrazione-finanza. Dopo appena 40 giorni la Eagle lo licenzia per una necessità legata ad un riassetto aziendale.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:37



