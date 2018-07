Migranti, nave italiana soccorre 108 persone: «Riportate in Libia»

Oggi un'imbarcazione con 108 #migranti è stato soccorsa dalla Nave Asso 28, bandiera italiana, che si sta dirigendo verso Tripoli. Ci auguriamo che non si tratti di un precedente gravissimo: un vero e proprio respingimento collettivo vietato, e di cui ne risponderà l'Italia. — nicola fratoianni (@NFratoianni) 30 luglio 2018

Aso Ventotto, imbarcazione che batte bandiera italiana, recupera 108 persone in acque internazionali e le riporta in Libia, un paese che non rispetta i diritti umani. Senza offrire asilo o un rifugio. Un respingimento in flagrante. https://t.co/Qk5pJIZcQs — Proactiva Open Arms IT (@openarms_it) 30 luglio 2018

La, nave battente bandiera italiana e che presta servizio di supporto a una piattaforma petrolifera, avrebbe soccorso un gommone con 108 persone a bordo, riportando poi iin. Lo denuncia l'esponente di Liberi e Ugualiche parla di «precedente gravissimo», nel caso venisse confermato. Le parole del politico di LeU che in questi giorni si trova a bordo della nave della Ong spagnola Open Arms tornata in zona Sar: «Non sappiamo ancora se questa operazione avviene su indicazione della Guardia Costiera italiana, ma se così fosse si tratterebbe di un precedente gravissimo, un vero e proprio respingimento collettivo di cui l'Italia ed il comandante della nave risponderanno davanti ad un tribunale. Il diritto internazionale prevede che le persone salvate in mare debbano essere portate in un porto sicuro e quelli libici, nonostante la mistificazione della realtà da parte del governo italiano, non possono essere considerati tali».