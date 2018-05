Assisi, la Lampada della Pace alla Merkel: la cancelliera in preghiera sulla tomba di San Francesco

di Luca Benedetti e Italo Carmignani

Puntualissima, la cancelleria tedescaè arrivata ad Assisi per ricevere dalla comunità francescana la Lampada della Pace. La cerimonia si è svolta nella Basilica Superiore di San Francesco, sotto agli affreschi di Giotto e Cimabue. Un momento di preghiera sulla tomba di San Francesco, poi l’incontro nella Sala Papale del Sacro Convento con i trecento giovani di 37 nazioni, tanti sfuggiti dagli orrori della guerra dalla Siria ala Libia, passando per l’Afghanistan.Con la Merkel il presidente della Colombia e premio Nobel per la Pace. Tra i primi ad arrivare ad Assisicon la moglie Flavia. Con loro anche l’imprenditore. L’Italia è rappresentata dal premier,La consegna della lampada della Pace è l’occasione per delineare un manifesto per l’Europa, sul nord e il sud del mondo e sulla pacifica convivenza tra i popoli. La Merkel ha ricevuto la lampada dalla comunità francescana “per la sua opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli”.L’incontro di concluderà con il pranzo nel refettorio dei frati. Il menù prevede bresaola con scaglie di parmigiano, trofie al pomodoro e girello di vitello.