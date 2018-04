Arezzo, morì in ospedale aggredito da un altro paziente: tre medici a giudizio

Era morto in corsia, per le ferite riportate dopo essere stato aggredito da un altro paziente. Per il decesso di un ottantenne ricoverato all'ospedale della Fratta, nel comune di Cortona (Arezzo), tre medici sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 luglio 2014. L'anziano era stato colpito senza alcun motivo da un paziente psichiatrico, in piena notte. Era morto un mese dopo per le conseguenze dell'aggressione. I tre camici bianchi finiti sotto processo sono la dottoressa che da anni aveva in cura l'aggressore, il responsabile dell'unità operativa di psichiatria della Valdichiana e il responsabile di presidio. Il gup Marco Cecchi ha invece prosciolto altri tre imputati.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA