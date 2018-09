Aosta, frontale in bici contro un'auto: muore un tredicenne

Un ragazzo di 13 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il giovane a bordo di una bici si è scontrato frontalmente con un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale che sta effettuando i rilievi.



L'incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di 13 anni è avvenuto alle 15.30 circa in frazione Ronchet di sopra, lungo la strada che porta al castello di Quart. Il giovane, in bici, stava scendendo ed ha urtato violentemente un'auto che stava procedendo in direzione opposta. © RIPRODUZIONE RISERVATA