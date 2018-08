Troppe trattenute, va all'Inps e minaccia gli impiegati con un seghetto

Va all'Inps per le troppe trattenute e e con un seghetto minaccia negli uffici un dipendente e una guardia giurata intervenuta in soccorso: un 70enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri a Portici (Napoli). L'anziano aveva notato che nell'ultimo pagamento della pensione gli erano stati trattenuti circa 120 euro invece dei soliti 90 e, armato di un seghetto, si è recato all'interno degli uffici dell'Inps del comune vesuviano.



La trattenuta dei 120 euro, in realtà, era dovuta al fatto che negli anni precedenti lui aveva accumulato indebitamente circa 30mila euro e adesso si trovava a restituire a rate la somma che non gli spettava. Quando un dipendente gli ha riferito che non vi era soluzione che i 30 euro in più di trattenuta erano relativi solo a questo mese per l'usuale conguaglio, ha estratto il seghetto minacciando di ferirlo. Ha successivamente minacciato anche una guardia giurata intervenuta in soccorso del dipendente. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione locale che hanno disarmato il 70enne che qualche minuto prima aveva opposto resistenza anche ad un agente penitenziario presente occasionalmente negli uffici Inps, intervenuto a bloccarlo.



L'anziano è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. «Registriamo l'ennesimo episodio di minacce, questa volta con tanto di coltello, perpetrato ai danni dei colleghi della Agenzia Comuni Vesuviani di Portici. Purtroppo questi episodi, determinati anche dalla disperazione dell'utenza a volte spazientita dalla mancanza di risposte, sono all'ordine del giorno in tutte le sedi Inps della provincia di Napoli» dice in una nota il vice coordinatore Area Metropolitana Flp Inps di Napoli Angelo Covino che fa parte anche del Coordinamento Nazionale della Federazione Lavoratori Pubblici.

