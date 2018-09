Settantenne violentata a Milano mentre rientrava a casa, fermato un romeno di 40 anni

Il presunto autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre 2018 ai danni di una donna di 70 anni, a Milano, è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un cittadino romeno di circa 40 anni con precedenti specifici.



Secondo le prime informazioni l’uomo ritenuto il presunto autore dell’aggressione sfociata nella violenza sessuale all’anziana, mentre rientrava a casa dopo la spesa, in zona Comasina, è stato catturato ieri a Mantova, dove si nascondeva in un’abitazione. L’uomo ha precedenti per stupro.