Avellino, l'anziana muore: la badante subentra nella casa popolare

di Domenico Zampelli

Badante subentra nella casa popolare all'anziana che assisteva. Comune di Avellino e Iacp irpina non si costituiscono nel giudizio e da piazza del Popolo non viene inviata la relazione richiesta, il Tar censura l’inerzia ed accoglie la domanda di una badante straniera, che potrà restare in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, subentrando nel rapporto locativo dell’anziana accudita, venuta nel frattempo a mancare. Un caso giurisprudenziale che farà discutere. La badante aveva dimostrato di figurare nello stato di famiglia e non di intrattenere un rapporto di lavoro.



Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2018 08:13



