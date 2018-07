Antisemitismo, lettera con immagini di Hitler per Adachiara Zevi: «Peccato non averla conosciuta nei lager»

Una lettera di minacce, con l'immagine di Hitler, è stata recapitata il 12 luglio nella sede dell'associazione culturale Arte in memoria, presieduta da Adachiara Zevi, figlia di Tullia, che oggi ha presentato denuncia nella stazione dei carabinieri di piazza Farnese a Roma. «Pregiatissima signora, mi duole molto il fatto di non averla conosciuta nei miei campi di concentramento», si legge tra l'altro nel testo. «Ma non è detto! Ci sono tanti miei seguaci... e non è detta l'ultima!».



«È la prima volta che riceviamo minacce di questo genere - spiega all'Ansa Adachiara Zevi, la cui madre morì nel 2011 - Tenderei a vedere questo episodio legato alle due iniziative curate dall'associazione, il progetto Memorie d'inciampo e la biennale di arte contemporanea Arte in memoria, nella sinagoga di Ostia antica. Due iniziative importanti, entrambe legate alla memoria, che quindi danno fastidio a chi tende a dimenticare». «Purtroppo - sottolinea ancora - atti del genere non si contano, negli anni se ne sono registrati tantissimi. Certo, questi tempi che viviamo non migliorano la situazione, ma l'antisemitismo c'è sempre stato».

Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA