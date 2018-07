Annega nel sottopassaggio allagato dal temporale, le ultime parole alla mamma: «Ho paura di morire qui»

Tragedia del maltempo la scorsa notte nel Canavese tra Feletto e Rivarolo. Un uomo di 51 anni è morto annegato in un sottopasso che si è allagato a causa di un forte temporale che si è abbattuto sulla zona. La vittima stava percorrendo a bordo della sua auto il sottopasso quando, improvvisamente, la struttura si è riempita di acqua bloccando la vittima che non è riuscita ad abbandonare l’auto e a mettersi in salvo. La vittima è un operaio residente a Favria, Guido Zabena, che stava tornando a casa dopo il lavoro. L'uomo è morto annegato, dopo essere rimasto bloccato con la propria Fiat Punto nel sottopasso. Alle due, quando si è verificato l'episodio, sulla zona si stava abbattendo un violento temporale. Il sottopassaggio si è rapidamente allagato senza dare la possibilità all'uomo di uscire dal veicolo. Indagano i carabinieri della compagnia di Ivrea.



«Nessuno viene a soccorrermi, ho paura di morire qui»: sono state le ultime parole, pronunciate al cellulare con la madre, di Guido Zabena, il 51enne morto nel sottopassaggio. A riferirlo è la madre dell'uomo, Mariastella, 71 anni. «Mi ha telefonato col cellulare, l'acqua che entrava in auto e lui che non riusciva ad aprire il finestrino. Mi ha detto che aveva paura di morire...».



Il temporale, violentissimo, ha colpito in particolare proprio la zona tra Rivarolo, Feletto, Favria e Villanova Canavese. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di prosciugamento di cantine, garage, abitazioni al piano terra. Il sottopasso della ferrovia Canavessana, dove l'automobilista è morto annegato nella propria auto, è ancora chiuso.

