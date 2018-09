Cinquanta euro di multa per aver annaffiato i fiori sul balcone. Una donna di 80 anni è stata multata a Torino dopo che la polizia municipale si è accorta dell'acqua che colava dal balcone, bagnando una parte del marciapiede. La vicenda è stata raccontata in una lettera a La Stampa.

L'anziana ha violato il regolamento di polizia che vieta di buttare liquido sulla strada e per questo è stata multata con 50 euro.