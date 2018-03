Andria, specializzato nelle rapine ai tir: i carabinieri gli sequestrano 500mila euro

Era specializzato in rapine in danno di autotraportatori. E ha la fedina penale appesantita da una sfilza di altre contestazioni: associazione per delinquere finalizzata al sequestro di persone, riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, con l'aggravante del metodo mafioso. Ora, per F. S., trentaduenne di Andria, è scattato il sequestro di beni per 500mila euro. Il decreto, chiesto dalla Dda di Bari, è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale. Il provvedimento è scattato in seguito ad un'indagine patrimoniale, avviata nel novembre dello scorso anno, da cui è emerso che l'uomo aveva reinvestito i proventi delle rapine, compiute dal 2004 a oggi, acquisendo la proprietà di beni mobili e immobili. Appartamenti e terreni, riconducibili di fatto a lui, erano stati intestati ad alcuni parenti. Fra i beni sequestrati, una villa, un considerevole appezzamento di terreno rurale, alcuni rapporti di conto corrente bancario, numerose disponibilità finanziarie e un'auto.

Sabato 24 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:15



