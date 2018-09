Muore a 33 anni in un incidente, l'auto si "disintegra"

PADOVA - Andrea Scapin, 33 anni di Piazzola sul Brenta, è morto in un incidente stradale, per una fuoriuscita di strada autonoma, in località Vaccarino a Piazzola. La vittima ha perso il controllo della vettura centrando un palo per poi finire fuori strada.

Il terribile incidente è accaduto poco dopo le 21 del 17 settembre vicino all'incrocio con via Gomiero, lungo la provinciale 94 Contarina. Scapin, che era alla guida di una Fiat 500 vecchio tipo, stava viaggiando in direzione di Padova. Non si sa cosa sia accaduto, lo schianto non ha avuto testimoni. È certo che l'uomo, su un tratto rettilineo, ha improvvisamente sbandato. Allertati da chi ha udito il botto nelle vicinanze ed è uscito a vedere cosa fosse successo, sul posto sono arrivati in brevissimo tempo i soccorritori della Croce Rossa di Vigodarzere e anche un'ambulanza del pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella che si trovava in servizio sempre a Piazzola, nella frazione di Presina, a pochissima distanza dal luogo dell'incidnete mortale. Ma la situazione è subito apparsa gravissima. Non è stato possibile far nulla per strappare il giovane alla morte. I carabinieri della locale stazione e di Carmignano hanno eseguito i rilievi del sinistro.