Ancona, incendia le piante di marijuana all'arrivo della polizia: arrestato

Quando a capito che la Polizia stava arrivando nel suo appartamento, ha gettato un sacco pieno di hashish dalla finestra e poi ha incendiato le piante che coltivava in una piccola serra casalinga. La trovata di pusher di 27 anni non è bastata a evitargli di finire in manette: è stato arrestato dalla Squadra mobile per detenzione di 700 gr di marijuana e di quattro piante. E' successo ad Ancona.



L'odore dello stupefacente si sentiva dall'androne del palazzo e ai poliziotti è bastato seguirlo per individuare l'appartamento dove era stata allestita la serra, con tanto di "grow box" dotato di una lampada per riscaldare le piantine e alcune boccette di fertilizzante. «Pensavo fossero state approvate in Italia nuove leggi che consentissero la coltivazione della marijuana come in altri Stati», ha provato a giustificarsi il pusher. Il Tribunale di Ancona ha poi convalidato l'arresto del 27enne, che è stato posto ai domiciliari.

Sabato 26 Maggio 2018



