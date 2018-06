Ancona, tredici chili di cannabis "vera" nascosti in quella "light": un arresto

Non sempre è facile distinguere quella "vera" dal nuovo tipo, "leggero" attualmente in commercio legalmente e, anzi protagonista di un controverso boom economico.

Ad Ancona, però, controllando i prodotti a base di cosiddetta marijuana "leggera", i poliziotti si sono trovati di fronte invece a un grosso quantitativo di cannabis vera e propria: 13 kg di marijuana nascosti in 20 buste di cellophane, 24 piante in avanzato stato di crescita oltre a 666 confezioni da 2 gr di cannabis "light".

Tutto è successo ieri pomeriggio mentre gli agenti della Squadra Mobile di Macerata stavano perquisendo il negozio IndorNova Grow Shop in via XXIX settembre dopo che era stata già disposta la chiusura di altri due esercizi commerciali della stessa catena a Macerata per presenza di sostanza con 0,6% principio attivo.



L'addetto presente nel negozio di Ancona, 51 anni, è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità. I dettagli dell'operazione di polizia sono stati illustrati a Macerata dalla dirigente della locale Squadra Mobile Maria Raffaella Abbate. La misura cautelare dovrà dovrà essere convalidata dal gip di Ancona. Nel Grow Shop maceratese di via Lauri, invece, i poliziotti hanno rinvenuto anche 33 grammi di hascisc. Il titolare dei tre negozi era stato già denunciato a piede libero per spaccio per la presenza di principio attivo Thc nei prodotti cannabis "light".

