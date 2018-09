Sposi noleggiano un'ambulanza per andare al matrimonio: è polemica

di Dario Sautto



«È vero che si tratta di un'azienda privata, ma un mezzo di soccorso non può essere utilizzato per questi motivi», scrive qualche utente su Facebook.

Due infermieri si sposano, lei arriva in municipio a pronunciare il sì in ambulanza a sirene spiegate. L'ultima trovata da matrimonio arriva da Boscoreale e non mancheranno le polemiche, già scoppiate sul web, dove circolano diversi video registrati da invitati e curiosi, accorsi in piazza Pace per attendere la sposa.