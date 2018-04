Alta velocità, treni in ritardo fino a 140 minuti per guasto della linea a Firenze

Treni in ritardo fino a 140 minuti sulla linea Alta velocità fra Bologna e Roma: un guasto all'impianto di alimentazione elettrica a Firenze Castello alle 13.55 ha mandato in tilt la circolazione causando ritardi che Rfi ha annunciato di 60 minuti ma che sono anche più che raddoppiati nella realtà per i convogli di Trenitalia e Italotreno.



Migliaia di passeggeri si sono così affollati nel primo pomeriggio davanti ai tabelloni di Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella nella speranza di avere informazioni che sono arrivate a volte con la stessa puntualità dei treni. Chi aveva urgenza di raggiungere la destinazione è salito senza biglietto sui convogli in ritardo che facevano tappa nelle stazioni di Bologna e Firenze, rassegnato a viaggiare in piedi e a pagare i salati supplementi che solo in parte saranno compensati dai rimborsi per i ritardi delle "corse" inizialmente prenotate.



A Bologna, fra l'altro, all'Alta velocità è riservato in livello più profondo della stazione sottorranea, ma molti dei treni in ritardo sono stati fatti arrivare in superficie costringendo i viaggiatori a "rimbalzare" fra i vari livelli della stazione salvo poi scoprire che il "loro" treno aveva di nuovo cambiato "piano" di arrivo".



Alcuni convogli su stati inoltre deviati sulle linee non ad alta velocità causando a loro volta ritardi alla circolazione regionale di Emilia Romagna e Toscana.





Giovedì 26 Aprile 2018



