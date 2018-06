Alice morta a 26 anni. «Era devastata dalla perdita dei genitori, ma l'ha uccisa l'anoressia»

di Domenico Zurlo

non ha retto alla morte dei genitori. È morta a 26 anni, due anni dopo la scomparsa del papà e sei mesi dopo quella della mamma: sulla pelle aveva tatuato “mamma” e “papà”, un modo per ricordarli e omaggiarli, ma il doppio choc non l’ha risparmiata. Mercoledì mattina è stata trovata senza vita, davanti al divano di casa sua a Legnago nel Veronese.LEGGI ANCHE ----> La tragica vicenda Alice pesava 30 chili,: di cosa è morta esattamente, potrà dirlo solo il medico legale. Per la zia, la colpa è proprio della malattia, come ha raccontato al Corriere della Sera: «Io dico che è stata l’anoressia, un collasso per la mancanza di forze. Ne soffriva da sei anni, non ne usciva - ha detto - Io lo so bene perché ci sentivamo tutti giorni. Aveva un dolore grande per la morte dei genitori,: amava la vita, sorrideva e sognava».La ragazza, ormai provata dalla mancanza di cibo, debole e magra, quasi scheletrica, per la zia sognava di tornare in salute e di prendere qualche chilo: «Voleva trovarsi un ragazzo, farsi una famiglia. È stata ricoverata due volte in ospedale, lei voleva riprendersi la sua vita». Alice lavorava in banca, dove era stata assunta al posto del padre dopo la sua perdita: l’anno scorso si era laureata, a Verona, ma da anni faceva i conti con i problemi di anoressia. La zia non ha dubbi:, fino ad avere la peggio.