Napoli, via al processo per Alfredo Romeo: primo scontro sugli ascolti

E' la prima udienza di quella che si annuncia una lunga battaglia legale. Ieri mattina, il processo di Napoli è stato dedicato esclusivamente alla costituzione delle parti, prima del rinvio al 29 maggio, data entro la quale si suppone sarà noto l'orientamento della Cassazione su uno degli argomenti fondamentali per la difesa, ovvero l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali.



E' stato dunque molto breve il primo atto del processo che si è aperto oggi davanti alla prima sezione del Tribunale di Napoli (presidente Francesco Pellecchia) nei confronti dell'imprenditore Alfredo Romeo e di un suo collaboratore, l'architetto Ivan Russo, imputati per presunti episodi di corruzione che non rientrano nell'ambito della vicenda Consip (su cui è competente l'autorità giudiziaria di Roma).



Tra i soggetti indicati come persone offese dai presunti reati, si sono costituiti parte civile il Comune di Napoli, una associazione di consumatori (Assoconsum) e l'associazione antimafia Paolo Borsellino (assenti in aula i legali dell'Azienda Cardarelli, del ministero della Giustizia e la Soprintendenza ai beni architettonici di Roma).



I legali del collegio di difesa - gli avvocati Alfredo Sorge, Giovanni Battista Vignola, Francesco Carotenuto e Domenico Laudadio - hanno chiesto un rinvio del processo, in attesa di conoscere le motivazioni che la Corte di Cassazione porrà alla base dell'ordinanza con cui annullò con rinvio, davanti a una diversa sezione del Tribunale di Riesame, gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Romeo.



La Cassazione infatti si pronuncerà, tra l'altro, sulla questione della utilizzabilità delle intercettazioni con il sistema Trojan. Alla istanza dei difensori si sono opposti i pm Celeste Carrano e Francesco Raffaele, titolari dell'inchiesta insieme con il pm Henry John Woodcock. I legali in una nota hanno manifestato soddisfazione per l'accoglimento della richiesta da parte del Tribunale. Conoscere gli argomenti della Suprema Corte è indispensabile per poter porre le questioni preliminari, hanno spiegato. «Non é possibile ragionevolmente iniziare il processo, non conoscendo, allo stato, quali saranno le "regole del gioco"», affermano nel comunicato diffuso dopo il rinvio del processo.

