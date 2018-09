Agugliano, auto fuori controllo: il guardrail trapassa l'abitacolo

Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a(Ancona) nei pressi della Chiusa per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una signora alla guida di una vettura perdeva il controllo finendo contro il, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco veniva trasportata al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas gpl e prestato assistenza al personale del soccorso stradale durante le fasi di recupero dell’automezzo.LEGGI ANCHEA fine giugno un incidente analogo a Fermo