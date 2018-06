Trova due aghi nella mozzarella: i Nas chiedono il ritiro del lotto dai supermercati

Due aghi per cucire nella mozzarella. L'agghiacciante ritrovamento è stato fatto da una studentessa 23enne, originaria della Puglia. La sgradita scoperta è avvenuta ieri sera nella sua abitazione in via Pier Capponi a Firenze mentre si apprestava a cenare. La giovane ha acquistato la mozzarella al supermercato Esselunga della vicina via Masaccio. La studentessa ha avvisato i carabinieri della stazione di Campo di Marte, che si sono recati nell'appartamento per i rilievi. I militari hanno provveduto a comunicare all'esercizio commerciale quanto accaduto al fine di ritirare dal commercio cautelativamente il lotto del latticino. La confezione della mozzarella acquistata dalla 23enne non presentava buchi. Le indagini sono in corso anche con il supporto del Nas di Firenze. La mozzarella è stata sequestrata.

